BBC-Moderatorin: «Prüft den Stuhlgang» – Deborah James gab am Sterbebett letzten Ratschlag

Prinz William ernannte die 40-Jährige zur «Dame» und besuchte sie persönlich bei ihr zu Hause. Die Queen erhob die Moderatorin in den Adelsstand.

Dieses Bild ist das letzte auf Debora James’ Insta-Seite. Dazu teilte ihre Familie in einem emotionalen Posting ihren Tod mit.

Am Dienstag, 28. Juni, verlor Deborah James den Kampf gegen den Darmkrebs.

Fünf Jahre lang kämpfte Deborah James gegen Darmkrebs im vierten Stadium. Am Dienstag erlag sie der Krankheit im Alter von 40 Jahren , wie ihre Familie auf Instagram in einem emotionalen Post mitteilte: «Wir sind tieftraurig, den Tod von Deborah James, der unglaublichsten Ehefrau, Tochter, Mutter bekannt geben zu müssen. Deborah ist heute, umgeben von ihren Liebsten, friedlich gestorben.» Zum Schluss der Todesnachricht sind dann noch die letzten Worte der britischen Journalistin und Podcasterin zu lesen.

«Finde ein Leben, das es wert ist, genossen zu werden – gehe Risiken ein, liebe innig, bereue nichts und habe immer eine rebellische Hoffnung», so die 40-Jährige. Am Ende der emotionalen Botschaft gab James vom Sterbebett aus noch einen – unkonventionellen – Ratschlag ihren Fans mit: «Und schliesslich: Lasst euren Stuhlgang checken – es könnte euer Leben retten.»

Der Krebs kam zurück

Zunächst schlugen sie an und die Ärztinnen und Ärzte teilten James 2018 mit, dass sie krebsfrei sei. Doch der Krebs kam zurück – dieses Mal unheilbar. Am 9. Mai verriet die zweifache Mutter in einem herzzerreissenden Abschiedsbrief, dass alle Behandlungen eingestellt wurden. «Ich bin jetzt ins häusliche Hospiz verlegt worden», schrieb sie und ergänzte, dass sie von Freunden und Familie umgeben sei.