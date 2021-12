Corona an Schulen – Prüfungsstopp soll schlechte Noten verhindern

«Aus Sicht der Chancengerechtigkeit sollten Prüfungen in den Primarschulen vorläufig ausgesetzt werden», fordert Stefan Wolter, Professor für Bildungsökonomie und Taskforce-Mitglied.

Wegen Schüler-Quarantänen und Ausfällen von Lehrpersonen blieb das gewohnte Lernen an manchen Schulen auf der Strecke.

Die Bildungs- und Jugenddirektion (DFJC) des Kantons Waadt hat für die Primarschule bis zum 14. Januar deshalb einen Prüfungsstopp angeordnet, wie «24 heures» berichtet. In den oberen Stufen gilt eine Ausnahme für Tests, die nach dem Ermessen der Lehrperson unumgänglich sind. Die Notenabgabe wird um zwei Wochen verschoben.

Mit dem Prüfungsstopp ist das Departement dem Wunsch von Marie-Pierre Van Mullem, Präsidentin der Waadtländer Elternorganisation APE, nachgekommen. Der Druck habe in den Schulen aufgrund der pandemiebedingten Situation stark zugenommen, sagt Van Mullen. «Letzte Woche sahen wir Klassen, in denen die Schüler zehn Prüfungen aufs Mal hatten!» Der Prüfungsstopp solle Schüler, Schülerinnen, Eltern und Lehrpersonen durchatmen lassen, sagt sie. Auch hätten vor allem Primarschüler so bessere Chancen, den verpassten Schulstoff nachzuholen.