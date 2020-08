Kloster entschuldigt sich

Prügel und Psychoterror – Lehrerin misshandelte Kinder jahrelang

26 ehemalige Schülerinnen des Klosters St. Ursula in Brig wurden von einer Ordensfrau körperlich und seelisch gequält. Jahrzehnte später nun hat sich das Kloster dafür öffentlich entschuldigt.

Im vergangenen März hatten die inzwischen 45 bis 62 Jahre alten Opfer ihr Schweigen gebrochen: In einer Mail an Schwester Oberin Nicole Glenz und Generalvikar Richard Lehner fassten sie die Machenschaften ihrer Peinigerin zusammen und forderten eine öffentliche Entschuldigung. Im Bild: Das Gästehaus der Klosters St. Ursula.

Das Kloster St. Ursula in Brig hat sich bei 26 ehemaligen Schülerinnen öffentlich für die Taten einer Ordensfrau entschuldigt. Diese hatte die damals zehn bis zwölf Jahre alten Mädchen regelmässig körperlich und seelisch misshandelt, wie der «Walliser Bote» berichtet.

So teilte die Lehrerin deftige Ohrfeigen aus und riss die Kinder an den Haaren, dass diese ihnen büschelweise ausfielen. Einem Mädchen versetzte sie einen derart heftigen Schlag, dass es auf die Umrandung eines Schirmständers stürzte und sich das Nasenbein brach. Ein anderes bezog derart Prügel, dass es danach zu Hause verstummte. Ferner wurde in die Mitte der Klasse gestellt und von allen ausgelacht, wem ein Fehler unterlief. Den Schülerinnen verbot die Ordensfrau, über die Vorkommnisse zu sprechen. Noch viele Jahre später mussten die Frauen Therapien gegen die erlittenen Traumata beanspruchen.