Zürich: G.L. (16) bedankt sich bei Spenderinnen und Spendern

Gut einen Monat ist es her, seit der 16-jährige G.L.* Opfer eines fiesen Hinterhalts wurde. Anfang Dezember lockte ein Kollege den Teenager in den Skatepark «The Beast» , wo G. anschliessend von drei Männern im Alter zwischen 18 und 20 Jahren verprügelt und ausgeraubt wurde. Der 16-Jährige, der laut seinem Vater an leichtem Autismus leidet, musste nach der brutalen Attacke im Spital behandelt werden.

«Danke an alle, die an mich gedacht haben»

Was er sich davon leisten will, wisse er noch nicht genau, so der Teenager: «Ich möchte mir das Geld vorerst aufheben. Vielleicht investiere ich es später einmal für einen Weiterbildungskurs oder Ähnliches.» Er und seine Familie seien überwältigt und gerührt, so viel Solidarität erfahren zu haben. «Es ist schön zu spüren, dass man nicht allein ist. Ich möchte mich bei allen bedanken, die an mich gedacht haben», sagt G.