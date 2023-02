Wiener Opernball: Jane Fonda weisst Richard Lugner zurecht

Der Baulöwe scheint mit Jane Fonda nicht so richtig warmzuwerden. Seit der Ankunft der Hollywood-Diva anlässlich des Wiener Opernballs macht sie alles, nur nicht das, was ihr Gastgeber will.

Darum gehts Jane Fonda ist Baulöwe Richard Lugners grosser Stargast am Wiener Opernball.

«Mörtel», so der Spitzname des 90-Jährigen, ist eigentlich über den hochkarätigen Besuch hocherfreut.

Doch die Freude scheint nicht ganz ihrerseits: Fonda ignoriert Lugner, will sich weder unterhalten noch mit ihm auf dem Parkett das Tanzbein schwingen.

Es scheint nicht so richtig zu harmonieren zwischen Jane Fonda (85) und Richard Lugner (90). Er will den grossen Auftritt, sie hält sich lieber bedeckt und erkundet Wien ohne ihren Gastgeber. Am Donnerstag findet der Wiener Opernball statt – und der Hollywood-Star ist Lugners diesjähriger Stargast. Der Geschäftsmann und Bauunternehmer soll natürlich keine Kosten und Mühen gescheut haben, um den Sonderwünschen der Hollywood-Diva gerecht zu werden.

Gut für Fonda, denn ihr Grund für den Trip: «Ich werde gut bezahlt und brauche das Geld», wie die «Grace & Frankie»-Darstellerin am Mittwoch bei der Pressekonferenz in der Wiener Lugner City verrät. Bei dem Termin zeigte sich auch, wie sehr sich die Fronten zwischen dem Hollywood-Star und Lugner seit ihrer Ankunft Anfang Woche verhärtet haben. Als sie nämlich von ihren Filmprojekten sprach, unterhielt er sich hinter ihrem Rücken mit jemand anderem. Dafür kassierte er ein «Pscht!» – und einen Finger auf den Lippen.

Jane Fonda verweigert die Stretchlimousine

Noch am Montag empfing der Baulöwe die Schauspielerin mit Blumen in der österreichischen Hauptstadt. «Als sie ankam, habe ich am Flughafen alles Mögliche mit ihr besprochen, das hat ihr alles noch gefallen», so Lugner gegenüber «Bild».

Als die Klimaaktivistin die Stretch-Limousine erblickte, die Lugner für sie hat vorfahren lassen, schien ihr die Freude jedoch gründlich vergangen zu sein. «In die Stretch-Limousine ist Frau Fonda als Klimaaktivistin nicht eingestiegen», heisst es in einer Aussendung des 90-Jährigen. «Sie hat Herrn Lugners BMW für die Fahrt gewählt.» Einen zuvor vereinbarten Fototermin sowie Termine für Montag und Dienstag habe sie komplett abgesagt.

Jane Fonda tanzt nicht mit Richard Lugner

Lugner hatte auch einen Tisch in einem exquisiten Restaurant für sie reserviert. Nachdem er sie aber auf ihre Suite begleitet habe, liess sie ihn wissen, dass sie das alles nicht machen wolle. Stattdessen bevorzugte es Fonda, sich auf Museumstour zu begeben – und zwar ohne ihren Gastgeber. Das Belvedere, das Leopold Museum, die Wiener Secession und die Albertina habe sie schon vor Jahren einmal besucht und konnte es nicht erwarten, das noch mal zu machen, sagte sie bei der Pressekonferenz.

Ihr Gastgeber ist darüber nicht begeistert: «Ich habe mit ihr derzeit keinen Kontakt, sie will das momentan nicht», so Lugner. Eines ist klar: Zum Ball selbst wird die Schauspielerin erscheinen müssen, da dies vertraglich geregelt ist.

Doch mit dem Baulöwen in der ehrwürdigen Wiener Staatsoper über das Parkett schweben, wolle Fonda nicht. «Ich habe zwei falsche Hüften, zwei falsche Knie und ich bin alt», antwortete sie bei der Pressekonferenz auf die Frage, warum sie am Opernball nicht tanzen wolle. Ohnehin habe sie anfangs gedacht, dass sie in eine Opernaufführung eingeladen werde. Dass es ein Ball ist, habe sie erst am Dienstag erfahren.

Kim K und Paris Hilton waren schon zu Gast

Richard Lugner lässt sich aber vom Stargehabe nicht so leicht aus der Fassung bringen und schon gar nicht die Vorfreude auf den Opernball nehmen. Seit 1992 bezahlt er hochkarätige Prominente, die ihn medienwirksam zum Ball der Bälle begleiten. Das gesellschaftliche Top-Ereignis in Österreich mit mehr als 5000 Gästen in festlicher Abendgarderobe war in den beiden vergangenen Jahren wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.

2020 hatte ihn die italienische Schauspielerin Ornella Muti (67) begleitet, in den Jahren davor zählten etwa Kim Kardashian (42), Grace Jones (74), Pamela Anderson (55) oder Paris Hilton (41) zu seinen Gästen. Die waren offenbar auch nicht gerade einfach im Umgang, wie Lugner weiter verrät.