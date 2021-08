Fan-Token von neuem Verein - PSG bezahlt Lionel Messi mit Kryptogeld

Das Geld erhält der 34-jährige Argentinier allerdings nicht nur in bar. Messi ist der erste Fussballer, der einen Teil des Willkommenspakets in Kryptowährung erhält. Es handle sich um eine grosse Anzahl an «PSG Fan Token».

Engere Fan-Bindung

In die Token können Fans rund um die Welt investieren. Herausgeber der Währung ist das Unternehmen Socios.com. Dieses bietet Kryptogeld auch für Anhänger von Vereinen wie Juventus Turin, Arsenal London und Manchester City an. Eingeführt wurde die Währung von PSG im Januar 2020.

Mit dem Kryptogeld bindet PSG Millionen von Fans enger an sich – und an Lionel Messi. Denn mit dem Token hat man nicht nur eine Währung in der Hand, sondern kann beim Verein mitreden – und zwar via einer App.