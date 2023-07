PSG-Coach Christophe Galtier drohen bis zu drei Jahre Gefängnis

Der noch aktuelle PSG-Trainer Christophe Galtier wurde am Freitag von der Polizei in Untersuchungshaft genommen. Das, weil sich der 56-Jährige wegen rassistischer Aussagen strafbar gemacht haben soll. Galtier muss sich am 15. Dezember vor dem Strafgericht in Nizza verantworten. Sein Sohn, John Valovic-Galtier, wurde gestern noch aus der Haft entlassen, er wird nicht angeklagt.