PSG-Goalie Sergio Rico wird bei Reitunfall lebensgefährlich verletzt

1 / 3 Sergio Rico ist derzeit verletzt. IMAGO/Sportfoto Rudel So hat der 29-Jährige bei einem Reitunfall in seiner andalusischen Heimat ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten. IMAGO/Sipa USA Ein Sprecher von Paris St. Germain teilt am Sonntag mit, dass sich Rico in einem «ernsten Zustand» befinde. IMAGO/HMB-Media

Darum gehts PSG feierte am Samstagabend vorzeitig den Meistertitel in Frankreich.

Einen Tag später liegt Ersatzgoalie Sergio Rico verletzt im Spital.

Er hat ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten.

Paris St. Germain hat sich am späten Samstagabend den elften Meistertitel in der französischen Ligue 1 gesichert und ist neuer Rekordmeister. Der Mannschaft um Weltmeister Lionel Messi, Offensivstar Kylian Mbappé und den verletzten Brasilianer Neymar reichte am Samstag ein 1:1 bei Racing Strassburg.

Auf der Bank sass während des Spiels Ersatzgoalie Sergio Rico – nur einen Tag später gibt es jedoch grosse Sorgen um den Spanier. So hat der 29-Jährige bei einem Reitunfall in seiner andalusischen Heimat ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Ein Sprecher von Paris St. Germain teilt am Sonntag mit, dass sich Rico in einem «ernsten Zustand» befinde.

Viel Unterstützung für Sergio Rico

Der Goalie befindet sich mittlerweile im Krankenhaus Virgen del Rocio in Sevilla, in dieses wurde er per Helikopter gebracht. Dies berichtet der andalusische TV-Sender Canal Sur. In diesem seien lebenserhaltende Massnahmen eingeleitet worden, so der Fernsehsender. Immerhin: Laut eines Berichts der «Marca» ist der Zustand von Rico inzwischen stabil.

Die Anteilnahme ist gross. Ricos Ex-Club FC Sevilla wünschte dem Schlussmann auf Twitter: «Viel Kraft und eine schnelle Genesung.» Auch die spanische Liga meldete sich mit den Worten von Boss Javier Tebas zu Wort: «Wir möchten unsere volle Unterstützung zeigen und wünschen Sergio Rico eine baldige Genesung. Viel Kraft.»

PSG selbst schreibt auf Twitter: «Paris St. Germain hat an diesem Sonntag vom Unfall seines Spielers Sergio Rico erfahren und bleibt in ständigem Kontakt mit seinen Angehörigen.» Die gesamte Rouge et Bleu-Community unterstütze sie voll und ganz. Rico war in dieser Saison von Mallorca an die Pariser ausgeliehen, kam jedoch zu keinem einzigen Einsatz.