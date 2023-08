Ligue 1: Kylian Mbappé trifft für PSG

Vizemeister Arsenal hat in der englischen Premier League den dritten Sieg im dritten Spiel verpasst. Man kam am Samstag gegen den FC Fulham nur zu einem 2:2 (0:1) und bleibt mit sieben Punkten dennoch in der Spitzengruppe. Andreas Pereira hatte Fulham nach 59 Sekunden in Führung geschossen. Arsenal drehte die Partie aber noch durch Saka und Nketiah, ehe die Gäste in der 87. Minute wieder ausgleichen konnten.