Paris: Kylian Mbappé erzürnt PSG-Stars mit Interview

Ihn selber treibe es an, Titel und Trophäen für seine persönliche Vita zu gewinnen. «Die Leute mögen es nicht, wenn man das sagt, aber eine Karriere ist egoistisch, es ist deine Karriere, es ist das, was du hinterlässt», so der 24-Jährige, der seine Arbeit in Paris nicht ausreichend gewürdigt sieht. Für die Leute sei es normal, dass er seit Jahren viel Tore schiesse. Er selber werde aber von Erfolgen nie genug haben. Zudem sei es für seinen Ruf «nicht hilfreich», bei einem polarisierenden Verein wie PSG zu spielen.