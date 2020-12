Eklat in der Champions League : PSG-Partie wegen Rassismusvorfall unterbrochen

Ein Betreuer von Basaksehir soll rassistisch beleidigt worden sein. Der Vorwurf ist happig: Die Äusserungen sollen vom vierten Offiziellen stammen.

Auf Twitter zirkulieren Videos, die den Betreuer, den Kameruner und ehemaligen Fussballspieler Pierre Wébo, sichtlich aufgebracht zeigen. «Why say negro?» fragt er immer wieder Richtung Schiedsrichter. Der vierte Offizielle ist laut Uefa-Website der Rumäne Sebastian Colţescu. Urs Meier, Experte im Studio des Schweizer TV-Senders «blue», nahm ihn aber in Schutz. So ein Vorfall könne passieren, weil in der rumänischen Sprache das Wort «negru» schwarz bedeute. Zudem findet der ehemalige Spitzenschiedsrichter: «Dass die türkische Mannschaft das Feld verlässt, geht gar nicht.»