Champions League : PSG siegt nach Abend voller Symbolik

Kniende Spieler, jubelnder Neymar: Die Franzosen schlagen Basaksehir im Nachholspiel mit 5:1. Doch zu reden geben die Aktionen, die dem Rassismus-Vorfall am Vorabend gewidmet sind.

Beim Aufwärmen trugen die Profis von Paris Saint-Germain und Basaksehir Istanbul sowie die Schiedsrichter weisse T-Shirts mit den Logos beider Vereine und der Aufschrift «No to Racism» (Nein zu Rassismus). Vor dem Anpfiff knieten die Spieler rund um den Mittelkreis nieder und erhoben eine Faust – als Geste gegen Rassismus, als Hommage an den US-Football-Profi Colin Kaepernick.

Der am Vorabend mit einer Roten Karte bestrafte Istanbuler Co-Trainer Pierre Webo durfte auf der Bank Platz nehmen – und sah am Mittwoch eine 1:5-Niederlage des türkischen Meisters. Die Tore für das Heimteam schossen Neymar (3) und Mbappé (2). Damit zieht PSG als Gruppenerster vor RB Leipzig in die K.o.-Runde ein.