Wechsel rückt näher - Gespräche laufen – Messi soll bei PSG rund 40 Millionen pro Saison verdienen

Am Donnerstagabend wurde bekannt, dass er nicht mehr für Barcelona spielt.

Lionel Messi wird den FC Barcelona verlassen . Doch wohin zieht es den Superstar? Wie mehrere Transferinsider berichten, sollen die Verhandlungen mit PSG bereits fortgeschritten sein. Fabrizio Romano schreibt auf Twitter: «Paris Saint-Germain ist seit den letzten Stunden zuversichtlich, Leo Messi verpflichten zu können. Die Verhandlungen kommen gut voran.» Die Regeln zum Financial Fairplay müssen allerdings noch eingehalten werden.

Der französische Journalist Mohamed Bouhafsi berichtet, dass sich Messi bereits mit PSG über einen Vertrag geeinigt hat. Dieser soll zwei Jahre und eine weitere Saison als Option beinhalten. Messis Vater soll für weitere Verhandlungen noch am Freitag in Paris eintreffen. Im Vertrag soll ein Gehalt von rund 40 Millionen in der Saison garantiert sein.