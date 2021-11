Skandal geht in die nächste Runde – PSG-Spielerin mit Eisenstange attackiert – Frau von Ex-Barça-Star im Fokus

Die PSG-Frauen sind aktueller französischer Meister und schossen Tore um Tore. Zuletzt verlor das Team mit der Schweizerin Ramona Bachmann am Sonntag gegen den Dauerrivalen Olympique Lyon gleich 1:6. Mit ein Grund für diese klare Niederlage könnte auch der Trubel um den Skandal um Kheira Hamraoui sein. Die Mittelfeldspielerin von Paris soll nach einem Partybesuch von maskierten Angreifern vom Beifahrersitz eines Autos gezogen und geschlagen worden sein. Dabei soll ihre Mitspielerin Aminata Diallo am Lenker gesessen haben. Die französische Nationalspielerin soll laut Medienberichten den Angriff auf ihre PSG-Kollegin geplant haben.

Rache wegen Sex-Affäre in Barcelona?

Éric Abidal machte 67 Länderspiele für Frankreich und war jahrelang Stammspieler beim FC Barcelona. Nach seiner erfolgreichen Karriere wurde der heute 42-Jährige Sportchef bei den Katalanen und war somit auch zuständig für die Frauen des FC Barcelona. In dieser Zeit spielte auch eine gewisse Kheira Hamraoui im Frauenteam und soll dort gemäss französischen Medienberichten eine Affäre mit Abidal gehabt haben.

Anwälte nehmen Stellung

Wie die französische Zeitung weiter berichtet, hat der Anwalt Abidals sich am Montag zusätzlich zu den Vorwürfen geäussert. «Wenn Éric Abidal im Rahmen der Ermittlungen vorgeladen wird, wird er alle Fragen beantworten, die ihm gestellt werden.» Wobei sein Mandant «mit grösster Entschlossenheit» seine Involvierung bestreite. Und auch der Anwalt Hamraouis hat am Montag zu den Untersuchungen Stellung genommen: «Die Spielerin hat erhebliche physische und psychische Schäden erlitten.» Ausserdem bittet Hamraoui in einem Schreiben, dass ihr Privatleben ebenso wie ihre Entscheidung respektiert wird, während dieser schwierigen Untersuchung.