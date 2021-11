Gewalt-Akt im Frauenfussball – PSG-Spielerin nach Attacke auf Mitspielerin in Untersuchungshaft

Die Vorwürfe gegen PSG-Spielerin Aminata Diallo sind schwerwiegend. Die 26-Jährige wurde am Mittwochmorgen von der Polizei in Gewahrsam genommen. Sie soll einen brutalen Angriff auf ihre Mitspielerin Kheira Hamraoui (31) angeordnet haben.

Laut einem Bericht von «L’Équipe» wurde Hamraoui am 4. November nach einem Partybesuch von maskierten Angreifern vom Beifahrersitz eines Autos gezogen und geschlagen. Dabei seien gezielt die Beine der Fussballerin ins Visier genommen worden. Diallo soll dabei am Lenker gesessen sein. Die französische Zeitschrift schreibt von einer geplanten Falle. Ihre Teamkollegin sollte sich bei dem Angriff verletzen, so dass sie in die Startelf rücken würde.