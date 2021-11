Aminata Diallo bestreitet Beteiligung an brutalem Eisenstangen-Angriff

Doch was war passiert? Die französische Nationalspielerin Diallo wurde am Mittwochmorgen von der Polizei in Gewahrsam genommen. Der Grund: Sie soll einen brutalen Angriff auf ihre Mitspielerin Kheira Hamraoui (31) angeordnet haben. Laut mehreren französischen Medien wurde Hamraoui am 4. November nach einem Teamabend in einem schicken Restaurant nahe dem Stadion von maskierten Angreifern vom Beifahrersitz eines Autos gezogen und mit einer Eisenstange geschlagen. Dabei seien gezielt die Beine der Fussballerin ins Visier genommen worden. Diallo, die am Steuer gesessen haben soll, sei nur bedroht worden. Nach einigen Minuten flohen die Täter und liessen die verletzte Hamraoui am Bordstein zurück, sie musste ins Krankenhaus eingeliefert werden und verpasste seither mehrere Spiele.