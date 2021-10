Mauro Icardi und Wanda Nara: Das Ehe-Drama geht weiter

Ehe-Drama geht weiter : PSG-Star Mauro Icardi gesteht Affäre – und Wanda Nara verzeiht ihm

Nach tagelangem Hin und Her scheinen sich Fussball-Star Mauro Icardi und Wanda Nara wieder vertragen zu haben. Er habe seine Lieben verletzt, schreibt der Argentinier.

Diese Bilder postete Icardi in der Nacht auf den 20. Oktober.

Wieder alles in Butter zwischen Wanda Nara und Mauro Icardi?

Das Ehe-Drama zwischen PSG-Star Mauro Icardi und Wanda Nara geht in die nächste Runde. In der Nacht auf Mittwoch postete der Fussballer auf Instagram zwei gemeinsame Bilder der beiden Streithähne. Darunter schreibt Icardi: «Danke meine Liebe, dass du weiterhin Vertrauen in diese wunderbare Familie hast.»