PSG-Fussballer Moise Kean verteilt Essen an Obdachlose

Der Pariser Stürmer Moise Kean fand vor dem Rückspiel Zeit, um Essen an Obdachlose zu verteilen.

Am Dienstag kommt es zum Halbfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen PSG und Manchester City.

Erst seit Anfang Oktober des vergangenen Jahres steht Moise Kean als Leihspieler des FC Everton bei Paris St. Germain unter Vertrag. Und doch zeigt der 21-jährige Italiener bereits, wie sehr ihm die Stadt Paris und ihre Menschen ans Herz gewachsen sind. Denn unmittelbar vor dem wichtigsten Spiel der Saison mit PSG lässt es sich der Stürmer nicht nehmen, sein soziales Engagement unter Beweis zu stellen. So verteilte Kean höchstpersönlich an einer Station der Paris Metro Essen und Lebensmittel an Obdachlose.