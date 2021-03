Ángel di María : PSG-Star wegen «sehr gewaltsamen» Überfalls ausgewechselt

Kuriose Szene im Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Nantes: Ángel di María verliess mitten im Spiel fluchtartig das Stadion.

Der argentinische PSG-Star Ángel di María spielte am Sonntagabend in Paris gegen Abstiegskandidat Nantes.

Es war kein guter Abend für die Millionen-Truppe von Paris Saint-Germain. Am Sonntagabend gingen sie zwar gegen den Abstiegskandidaten Nantes in Führung. Schlussendlich verloren sie das Spiel aber 2:1. Umso erstaunlicher, dass Offensiv-Star Ángel di María beim Stand von 1:1 ausgewechselt wurde. Kurz zuvor war zu sehen, wie PSG-Sportdirektor Leonardo von der Tribüne kam und mit Trainer Mauricio Pochettino sprach. Anschliessend folgte gleich die Auswechslung – der argentinische Trainer Pochettino empfing seinen Landsmann am Spielfeldrand, sprach mit ihm und zusammen gingen sie in Richtung Garderobe. Bei Abpfiff war di María schon nicht mehr im Stadion.