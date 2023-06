Christophe Galtier : Eklat um PSG-Coach – Polizei verhaftet ihn und seinen Sohn

Die Anklage laute auf «Diskriminierung aufgrund einer angeblichen Rasse oder Zugehörigkeit zu einer Religion». So soll Galtier, als er in Nizza Trainer war (von 2021 bis 2022), diskriminierende, rassistische und islamfeindliche Äusserungen gemacht haben. Als die Anschuldigungen im April publik wurden, sagte Galtier anlässlich einer Medienkonferenz: «Ich bin zutiefst schockiert über die Worte, die mir zuteilwerden und die von einigen auf unverantwortliche Weise weitergegeben werden.»

«Muslimische Spieler begrenzen»

Julien Fournier, der ehemalige Sportdirektor der OGC Nice, soll in einer Mail an die Führung des Clubs Kommentare Galtiers weitergeleitet haben. Darin hiess es: «Er (Galtier, Red.) antwortete, dass ich (Fournier, Red.) die Realität der Stadt berücksichtigen müsse und dass wir tatsächlich nicht so viele Schwarze und Muslime im Team haben könnten. Er erzählte mir von seinem Wunsch, die Mannschaft tiefgreifend zu verändern, und erklärte auch, dass er die Zahl der muslimischen Spieler so weit wie möglich begrenzen wolle.»