«Pspsps» – Tierforscher finden heraus, wie du Büsis richtig anlockst

Die Kombination aus verbalen und visuellen Zeichen war dabei am effektivsten.

Dabei testeten sie methodisch verschiedene Szenarios in Katzen-Cafés.

Die Studie wurde an der Paris Nanterre Universität im Labor für Verhaltensforschung und Wahrnehmung unter der Leitung von Charlotte de Mouzon durchgeführt. Das Team untersuchte das Verhalten von Katzen, die sich in Katzen-Cafés rumtreiben. Diese wurden vier verschiedenen Szenarien ausgesetzt, um sie anzulocken: nur Rufen, nur Gesten, beides in Kombination und schliesslich, als Kontroll-Methode, gar nichts davon.