Darum gehts Ein Psychiater hat Ärzte- und Krankenkassen um mindestens zwei Millionen Franken geschädigt.

Der Pensionär ist geständig und wird zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten verurteilt.

Obwohl der Mann jahrelang zu hohe Honorare ausgestellt hatte, konnte er erst nach achteinhalb Jahren überführt werden.

Er zahlt den Versicherungen 1,2 Millionen Franken zurück.

Der heute pensionierte Psychiater hat zwischen 2010 und 2018 Ärzte - und Krankenkasse systematisch über die erbrachten Leistungen getäuscht. So weilte er beispielsweise für sechs Wochen in Australien und rechnete dabei Patienten k onsultationen in Höhe von 80’000 Franken ab. Innerhalb von achteinhalb Jahren hat der Arzt zwei Millionen Franken zu viel verrechnet.

Deshalb stand er heute Mittwoch wegen gewerbsmässige n Betrug s und Urkundenfälschung vor dem Bezirksgericht Zürich. Der Prozess fand im abgekürzten Verfahren statt, das heisst , der Beschuldigte ist geständig und akzeptierte den Urteilsvorschlag der Staatsanwältin: e ine bedingte Freiheitsstrafe von 18 Monaten, wovon er 36 Tage in Untersuchungshaft sass , und 5000 Franken Busse. Zudem erklärte er sich bereit, 1,2 Millionen Franken innerhalb von zehn Tagen den betrogenen Krankenkassen zurückzuzahlen. Weitere 300’000 Franken für geforderte Arzthonorare hatte der Krankenkassen d achverband S antésuisse zurückgehalten.

Patienten waren vor allem Flüchtlinge

In der Anklageschrift ist genau aufgelistet, wie viele Stunden er angeblich gearbeitet hat – im Durchschnitt jeden Tag 16 Stunden , ausser sonntags. Er füllte die Abrechnungsblätter handschriftlich aus, wobei er jeweils die Tarmed-Positionen « Behandlung in der Praxis » und « telefonische Behandlung » notierte und als Zeitaufwand ausschliesslich 13 x 5 Minuten pro Patient und Behandlung abrechnete. Da es sich bei den Patienten um Flüchtlinge und Migranten handelte, s andt e der Psychiater d ie Rechnungen d irekt der Krankenkasse, d i e i hm den Betrag vergütete (Tier payant). Mit dem Geld kaufte er sich zwei Eigentumswohnungen in der Stadt Zürich, zudem besitzt der eingebürgerte Schweizer noch eine Wohnung in seinem Heimatland.

Auf die Frage des Richters, was er mit den durchschnittlich 21’000 Franken, die er monatlich zu viel abgerechnet hatte, gemacht habe, sagte der Psychiater: «I ch habe fast T ag und N acht gearbeitet und hatte das Gefühl, es verdient zu haben. » Arbeit sei sei n ganzes Leben gewesen. Die ganze Angelegenheit sei ihm peinlich, er bereue es. Zum Motiv sagte sein Verteidiger, dass s e in Mandant nicht in Saus und Braus gelebt habe, sondern auch die Familie in seinem Heimatland unterstützt habe. Der Beschuldigte ergänzte, dass er auch arme Studenten regelmässig finanziert habe.

«Sehr milde Strafe»

De n Urteilsvorschlag der Staatsanwältin genehmigte das Gericht zähneknirschend. « Die ausgehandelte Strafe ist sehr mild » , sagte der Richter. Der Arzt habe mit gefälschten Dokumenten während einer lange n Zeit d ie Krankenkassen um eine hohe Summe betrogen. Zudem sei der Betrag von zwei Millionen Franken nur das Minimum, weil man die Rechnungen des Psychiaters nur bis ins Jahr 201 0 zurückverfolgen konnte. « Sie haben als Arzt eine grosse Vertrauensstellung » , so der Richter, « und haben ein bedeutendes Verschulden ge tätigt . » Eine Rückweisung der Anklageschrift lehnte das Gericht aber ab. Dann sei en die Rückzahlungsvereinbarung von 1,2 Millionen und das Geständnis nichts mehr wert , und beim or d entlichen Gericht sverfahren müsste m an dem Beschuldigten m it einem grossen Aufwand den Deliktsbetrag beweisen.

Dies war auch der Grund, warum die Staatsanwältin den milden Strafantrag gefordert hatte. « Alles in allem eine gute Lösung » , sagte s ie auf Anfrage . S o könne der Schaden zulasten der Krankenkassen gering gehalten werden. Es sei auch das Alter des Beschuldigten mitberücksichtigt worden und dass er nicht vorbestraft sei . « Zudem gibt es auch eine Opfermitverantwortung » , sagte die Staatsanwältin. Der Beschuldigte habe bis zu seiner Pensionierung falsche Fakturierungen gemacht, ohne dass die s bemerkt worden sei.