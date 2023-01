Psychiater mit Baseballschläger erschlagen – Model verurteilt

Der getötete Psychiater stand gemäss Staatsanwaltschaft in einer intimen und «transaktionalen» Beziehung zu Turner, sie war finanziell von ihm abhängig.

Ein 29-jähriges Model ist in den USA wegen Mordes zu einer mindestens zehnjährigen Haftstrafe verurteilt worden.

Kelsey Turner, die Berichten zufolge in den Magazinen Playboy Italia und Maxim zu sehen war, wurde in einem Gerichtssaal in Clark County, Nevada, wegen ihrer Rolle beim Tod vom Psychiater Dr. Thomas Burchard zu einer Haftstrafe zwischen zehn und 25 Jahren verurteilt.