Strafgericht BL – Psychiater stellte ohne Untersuchung Rezepte für Xanax und Hustensirup aus

1 / 3 Ein heute 71-jähriger Psychiater aus dem Kanton Baselland soll 2018 zwei jungen Patienten insgesamt 64 falsche Rezepte ausgestellt haben. Damit konnten sie im grossen Stil das Benzodiazepin Xanax besorgen. imago images/Hans Lucas Die Rezepte reichten auch für fast 100 Flaschen codeinhaltigen Hustensaft. Ein Teil der Medikamente wurde anschliessend gewinnbringend auf dem Schwarzmarkt veräussert. imago images/McPHOTO Der ehemalige Kaderarzt der Psychiatrie Baselland muss sich nun wegen mehrfacher Vergehen gegen das Heilmittel- und Betäubungsmittelgesetz verantworten. 20min/Steve Last

Ein heute 71-jähriger Baselbieter Psychiater, der lange Jahre als stellvertretender Chefarzt der Psychiatrie Baselland arbeitete, muss sich am Dienstag vor dem Baselbieter Strafgericht verantworten. Er soll in zwei Fällen ohne jegliche medizinische Begründung Rezepte für Xanax und codeinhaltigen Hustensaft ausgestellt haben. Die Empfänger der Rezepte waren junge Erwachsene. So bezog eine zum Tatzeitpunkt 20-jährige Frau zwischen Januar und Dezember 2018 insgesamt 1300 Xanax-Tabletten und über 50 Hustensaft-Fläschchen.

Einem zweiten Patienten verschaffte er im selben Zeitraum mittels Rezepten Zugang zu 490 Xanax-Tabletten und 44 Hustensaft-Fläschchen. Gemäss Anklage stellte er den beiden Patienten 64 falsche ärztliche Rezepte zum Bezug dieser Mittel aus, ohne sie je untersucht zu haben. Dabei wusste er oder musste er zumindest annehmen, so die Anklage, dass die bezogenen Medikamente auf dem Schwarzmarkt gewinnbringend weiterverkauft würden. Was die beiden «Patienten» auch getan hätten.

Missbrauch weit verbreitet und lebensgefährlich

Benzodiazepine und Hustensaft, der mit Softgetränken gesüsst wird, sind die neuen Modedrogen bei Teenagern. Der Missbrauch ist inzwischen weit verbreitet. In den vergangenen Jahren sind in der Schweiz mehrere Minderjährige an Medikamentencocktails gestorben. Im Oktober letzten Jahres starb in Basel ein 15-Jähriger, nachdem er ein Gemisch von Alkohol, Xanax, Hustensaft und Methadon konsumiert hatte.

Gefährliches Medikament mit hohem Suchtrisiko Das Beruhigungsmittel Xanax ist ein sogenanntes Benzodiazepin. Diese Medikamente werden in der Regel zur Behandlung von Panik- und Angststörungen oder auch Schlafstörungen eingesetzt. Benzodiazepine sind rezeptpflichtig und sollten nur unter ärztlicher Begleitung eingenommen werden. Markus Meury von Sucht Schweiz warnt vor Missbrauch: «Benzodiazepine machen schon nach wenigen Wochen abhängig, und eine zu hohe Dosierung kann lebensgefährlich sein.» «Gerade Jugendliche reagieren noch sensibler auf Substanzen.» Denn bei der Hirnentwicklung würden solche Stoffe integriert, weshalb die Suchtanfälligkeit dann auch langfristig stark erhöht sei. Zudem kann der Konsum gravierende Folgeschäden zeitigen wie Angstzustände und Depressionen oder Leberschäden.

Im Januar letzten Jahres musste ein Zwölfjähriger im Spital behandelt werden, nachdem er sich mit Xanax-Pillen zugedröhnt hatte und in desolatem Zustand am Bahnhof Gelterkinden angetroffen wurde. Schon damals stellte die Baselbieter Jugendanwaltschaft fest, dass sich in jeder Agglomerationsgemeinde Szenen gebildet hätten, in denen exzessiv verschreibungspflichtige Medikamente missbraucht werden.

Behörden gehen von Einzelfall aus

Dass sich ein Psychiater zum Zulieferer dieser Szene macht, sei wohl ein Einzelfall, vermutet die Baselbieter Staatsanwaltschaft. Vergleichbare Fälle seien ihr nicht bekannt, hiess es auf Anfrage. Auch die Schweizerische Heilmittelbehörde Swissmedic kann keine Angaben zur Relevanz von Verschreibungen durch Medizinalpersonen auf dem Schwarzmarkt machen. Aufgrund von Rückmeldungen der Kantone sei Swissmedic der Missbrauch von betäubungsmittelhaltigen Medikamenten «vor allem auch durch Jugendliche» bekannt, heisst es auf Anfrage.