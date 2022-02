Sektenähnliche Gemeinschaft – Psychiatrie Münsingen lässt Anstellung von Kirschblütlerinnen untersuchen

Das Psychiatriezentrum Münsingen (PZM) reagiert auf die Enthüllungen, dass drei Mitglieder der Kirschblüten-Sekte in der Klinik gearbeitet haben. Wie der Verwaltungsrat am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt, wird die Anstellung von drei ehemaligen Mitarbeiterinnen von externer und unabhängiger Seite überprüft. Der ärztliche Direktor und Chefarzt der Klinik für Depression und Angst zieht sich bis zum Abschluss der Untersuchungen von seinen Funktionen am PZM zurück, wie es weiter heisst.