Psychiatriezentrum Münsingen: Pfleger bestellt Ketamin auf Kosten des Arbeitgebers

Narkosemittel und Partydroge

Ketamin wurde 1962 in den USA entwickelt und ist seit 1970 als Narkose- und Schmerzmittel zugelassen. Als Narkotikum wird es heute vor allem in der Tiermedizin verabreicht. Beim Menschen beschränkt sich der Einsatz in der Regel auf die Schmerzbehandlung in der Notfallmedizin (meist in Kombination mit einem Benzodiazepin). Zu den aus medizinischer Sicht unerwünschten Nebenwirkungen von Ketamin zählen lebhafte Träume und Halluzinationen. Bei höheren Dosierungen kann es zu ausserkörperlichen Erfahrungen («Ich-Auflösung») und Nahtoderlebnissen kommen. Gerade wegen dieser Effekte wird Ketamin auch als Rauschmittel und Partydroge missbraucht. Auf dem illegalen Markt wird es als Special K, Vitamin K, Kate oder K gehandelt. Seit 2020 ist der Wirkstoff als Nasenspray für die Behandlung therapieresistenter Depressionen zugelassen.