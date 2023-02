Samuel Iff: Psychiatriezentrum suspendiert neuen Solothurner Kantonsarzt

Das Psychiatriezentrum Münsingen (PZM) hat seine Zusammenarbeit mit Samuel Iff auf Eis gelegt. Dies berichtet der «Bund». Das PZM habe am 3. Februar, also am Tag, an dem die Untersuchung gegen den designierten Solothurner Kantonsarzt bekannt wurde, davon erfahren. Die Zusammenarbeit sei «bis zur Klärung» der Vorwürfe sistiert worden.