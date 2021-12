Nach SRF-Dok - Psychiatrische Klinik stellt Oberarzt nach Satanisten-Aussage frei

Auch der Kanton Zürich ist alarmiert: Man prüfe allfällige Schritte gegen die Opferberatungsstelle, Castagna, deren Co-Leiterin in der Doku auftritt.

Wie eine SRF-Doku zeigt, glaubt unter anderem der Oberarzt einer Klinik an eine satanistische Verschwörungstheorie.

Satanisten, die Kinder foltern, sexuell missbrauchen, ihr Blut trinken und sie sogar essen? Wie eine SRF-Doku zeigt , sind ein Klink-Psychiater, die Co-Leiterin der Opferhilfestelle Castagna, ein EDU-Politiker, der Leiter Kinderschutz der Stadtpolizei Zürich sowie Lehrerinnen und Lehrer alle davon überzeugt, dass es in der Schweiz Zirkel gibt, die im Untergrund operieren und Rituale organisieren, bei welchen Kinder misshandelt und getötet werden.

Der Verein Cara (Care About Ritual Abuse), der zum Thema Weiterbildungen anbietet, Filme dreht und Bücher vertreibt, vertritt die Meinung, dass Personen mit einer Identitätsstörung rituelle Gewalt erlitten haben. «Es wird gequält und gemacht bis zum Tod. Oft wird das Blut getrunken und das Fleisch gegessen», sagt Präsident Fritz Bamert in der Sendung. Für diese Behauptungen kann er aber keinerlei Beweise vorlegen: Ebenso wenig hat man bei verschiedenen Schweizer Polizeikorps Belege dafür gefunden.

Arzt wird nach Doku freigestellt

Für Matthias Kollmann, Oberarzt der Clienia Littenheid und Leiter der Traumastation, hat sein Auftritt in der SRF-Doku nun personalrechtliche Konsequenzen. Der Mediziner zeigt sich im Interview überzeugt, dass es rituellen, satanistischen Missbrauch in der Schweiz gibt. Wie eine Sprecherin der Klinik zu 20 Minuten sagt, distanziere man sich in aller Form von den persönlichen Aussagen des Oberarztes. «Wir nehmen dies sehr ernst und haben umgehend interne Abklärungen eingeleitet.» Während dieser Zeit habe man Kollmann freigestellt.