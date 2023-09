Kaiserschnitt: Vater in Australien verklagt Spital

Ein Mann musste nach seinen eigenen Angaben beim Kaiserschnitt an seiner Frau zuschauen. (Symbolbild)

Ein Vater in Australien verklagte das Spital, in dem seine Frau ihr gemeinsames Kind zur Welt brachte.

Das Oberste Gerichtshof in Melbourne hatte Anfang Woche ein Urteil in einem ungewöhnlichen Fall zu fällen: Ein Mann hatte das Royal Women’s Hospital verklagt, weil er behauptete, psychische Folgen nach der Geburt seines Kindes davongetragen zu haben. Anil Koppula forderte eine Schadensersatzzahlung in Höhe von einer Milliarde australischen Dollar – umgerechnet rund 581 Millionen Franken. Der Richter wies die Klage des Vaters jedoch ab.