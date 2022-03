Tennis und Mental Health – Psychologe über Barty-Rücktritt – «für Pausen ist der Druck zu gross»

Darum gehts Aussagen von Tennis-Stars zu Erschöpfung und mentalen Problemen sorgen für grosses Aufsehen.

20 Minuten spricht mit dem ZHAW-Sportpsychologen Dr. Jan Rauch über die psychischen Herausforderungen im Spitzensport.

Rauch meint, dass langsam eine «Enttabuisierung» von mentalen Problemen stattfinde.

Der Rücktritt von WTA-Nr. 1 Ashleigh Barty mit bloss 25 Jahren schockte am Mittwochmorgen die Tenniswelt. Die Australierin sprach offen davon, erschöpft zu sein und nicht mehr den emotionalen Willen zu haben, sich auf Top-Niveau weiter anzutreiben.

Wenige Tage zuvor sorgten Bilder der vierfachen Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka für Aufsehen, die in Indian Wells nach einem beleidigenden Zwischenruf eines Fans in Tränen ausbrach und davor bereits mehrfach offen über ihre psychischen Probleme gesprochen hat. Zudem hatte die Belarussin Viktoria Azarenka beim Turnier in Kalifornien ebenfalls mit einem Heulkrampf zu kämpfen.

Barty und Osaka nicht vergleichbare Fälle

Um dem mentalen Verschleiss bei den Tennis-Stars auf den Grund zu gehen, befragte 20 Minuten Dr. Jan Rauch, einen Sportpsychologen von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW. Rauch betont, dass man die beiden Fälle Barty und Osaka nicht 1:1 miteinander vergleichen könne. «Barty kam offensichtlich zum Schluss, dass sich der Aufwand für sie nicht mehr lohnt. Das muss ein längerer Prozess gewesen sein, der nicht von heute auf morgen stattfand. Wenn man Ziele erreicht hat, aus denen man in der Vergangenheit Motivation gezogen hat, dann ist es schwierig, noch weiteren Ansporn daraus zu ziehen.»

Anders sei der Fall bei der Japanerin Osaka gelagert, die mit Depressionen zu kämpfen hatte: «Wenn man in der Öffentlichkeit steht, ist man noch sichtbarer als andere Leute. Gerade in Phasen, in denen man sich zurückziehen würde», meint Rauch. Genau dies sei eben auf dem Niveau des Leistungssports nicht mehr möglich: «Selbst, wenn man es sich zugestehen würde, sich für ein paar Turniere zurückzuziehen, kommt dann sofort Druck von Organisatoren, Journalisten oder Sponsoren, die die Athletin auf dem Platz sehen wollen.»

Kein Einzelsport-Problem

Dass Tennis-Profis (ausserhalb der Doppel-Wettbewerbe) letztlich alleine auf dem Platz stehen und sich nicht hinter Teamkollegen verstecken können, lässt den Gedanken zu, dass Einzelsportler prädestinierter dafür sind, mentale Probleme zu bekommen. Der Sportpsychologe sieht dies aber nicht zwingend so. «Natürlich kann es helfen, da man als Teamsportler oft nicht die alleinige Schuld an einer Niederlage trägt, auf der anderen Seite kann ein Team auch Druck erzeugen.»

Es sei als Tennisspieler nicht einfach, so Rauch, weil man da ganz alleine sei und mit dem Gegner, dem Schiedsrichter und seinen eigenen Gedanken zurechtkommen müsse. Andererseits lasse sich dies nicht als Problem für alle pauschalisieren. «Es gibt auch Einzelsportler, die es als Erleichterung empfinden, sich nach einer schlechten Leistung nicht noch rechtfertigen zu müssen, dafür, die Teamkollegen im Stich gelassen zu haben.»

Enttabuisierung findet statt

Ein positiver Aspekt der öffentlich getätigten Aussagen von Barty, Osaka, aber auch von bekannten Persönlichkeiten aus anderen Sportarten wie z.B. im Fussball mit Paul Pogba oder Max Eberl ist es, dass so das Thema Mental Health in der Gesellschaft an Akzeptanz dazugewinnt und offener diskutiert werden kann.

Dies sieht auch Rauch so. Es habe einzelnen Sportlern sicherlich geholfen, sich zu ihren Schwächen zu bekennen, nachdem andere ihre Probleme öffentlich gemacht hatten. «Ich glaube, dass da langsam eine Enttabuisierung stattfindet. Man könnte in diesem Bereich bestimmt noch mehr machen, aber wenn jemand wie Osaka öffentlich solche Aussagen tätigt, ist dies für ganz viele Menschen hilfreich, sich wiederum anderen Menschen anzuvertrauen», so der Experte.

Pogba über Depressionen: «Man spricht darüber nicht» Fussball-Star Paul Pogba hat im Interview mit «Le Figaro» über Depressionen während seiner Karriere berichtet. «Ich habe das erlebt, aber man spricht darüber nicht», sagte der Mittelfeldspieler von Manchester United und fügt an: «Manchmal weiss man nicht, dass man eine Depression hat, man will sich nur absondern, ganz alleine sein. Das sind Zeichen, die nicht trügen», sagte der 29-Jährige. Man werde alle drei Tage beurteilt, müsse immer gut sein, «obwohl man wie alle Sorgen hat, ob das mit den Partnern, mit dem Coach oder im Alltagsleben ist», sagte Pogba. «Aber man darf es nicht sagen, zumindest nicht öffentlich. Wenn man mental kein dickes Fell hat, ist man in diesem Sport tot.» (dpa)