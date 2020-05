Aktualisiert 30.04.2020 12:54

Gerichtsprozess

Psychologe wollte Ex-Patienten als Auftragskiller anheuern

Graf von B.* war einst ein angesehener Psychologe. Gestern stand er vor Gericht, weil er seinen Ex-Patienten als Auftragsmörder anheuern wollte. Nun muss er für fünfeinhalb Jahre ins Gefängnis.

von Nathan Keusch

1 / 6 Dem deutschen Psychologen Graf von B.* wurde vorgeworfen, dass er sich selbst, seine Ex-Freundin sowie seine damalige Partnerin umbringen lassen wollte. zvg Wegen der mehrfach versuchten Anstiftung zum Auftragsmord musste sich der 51-Jährige am Donnerstag vor dem Bezirksgericht Zürich verantworten. KEYSTONE Aus der Anklageschrift ist zu entnehmen, dass der Psychologe seinen Ex-Patienten E.S* für die Auftragsmorde engagieren wollte. Dieser lehnte jedoch mehrfach ab. B. bot ihm 300’000 Franken an. KEYSTONE

Darum gehts Der Psychologe J. Graf von B.* wollte seinen Ex-Patienten, den Garagisten E.S.*, als Auftragskiller anheuern.

B. forderte seinen Ex-Patienten S. mehrmals zum Mord seiner Ex-Freundin, seiner Partnerin und sich selbst auf. Dafür bot ihm B. 300’000 Franken und bedrohte ihn.

Das Bezirksgericht Zürich hat den Angeklagtenwegen mehrfachem versuchtem Auftragsmord für schuldig befunden. Er muss fünfeinhalb Jahre ins Gefängnis und wird dann für 10 Jahre des Landes verwiesen.

Der deutsche Psychologe J. Graf von B.* hatte über Jahre hinweg im Aargau seine eigene Praxis betrieben. Der 51-Jährige stellte dabei Gutachten im Bereich Familien- und Verkehrspsychologie aus. Am Donnerstag musste er sich nun wegen versuchter Anstiftung zum Auftragsmord in Zürich vor Gericht verantworten.

Ex-Patient sollte zum Auftragskiller werden

Im Herbst 2018 soll der Adoptiv-Adelige laut Anklageschrift einige Probleme in seinem Leben gehabt haben. So soll er regelmässig Drogen konsumiert haben. Auf dem Menü standen Kokain, MDMA, LSD, Marihuana und Alkohol. Zudem sei er mit seiner Ex-Partnerin M.M.* über deren geforderte Unterhaltszahlung von 30’000 Franken im Streit gewesen sein. Auch mit seiner damaligen Freundin M.A.* soll es nicht wie gewünscht gelaufen sein.

Da er sein Leben nicht mehr als lebenswert empfand und keinen anderen Ausweg mehr sah, soll sich B. laut Anklage entschlossen haben, die beiden Frauen und sich selbst töten zu lassen. Mit einem «unmoralischen Angebot» habe er sich an seinen Ex-Patienten E.S.* gewandt. Der Garagist sollte für insgesamt 300’000 Franken die Auftragsmorde übernehmen.

«Töte diese Drecksfrau»

«Ich bin echt am Anschlag. Ich habe echt gedacht, mit A. läuft es wieder. Jetzt hatten wir einen Riesenstreit, obwohl ich nur einen Satz gesagt habe, der ihr nicht passte. Jetzt ist diese Schlampe von Frau einfach abgehauen. Ich bin echt dermassen am Abgrund. Ich bin echt zerstört. Du musst mir helfen. Töte diese Drecksfrau oder mach irgendwas», sagte B. in einer Sprachnachricht vom 3. September 2018 an S .

Mit weiteren Nachrichten soll der Graf den Garagisten unter Druck gesetzt haben. So bekam dieser am 10. November 2018 diese Textnachricht vom Grafen: «Am besten, wir erschiessen diese Drecksfrau, und die Mutter meiner ersten Tochter auch gleich noch. Du weisst, dass ich in meinem Denken radikal bin. Ich möchte endlich ein anderes Leben führen. Bitte hilf mir dabei. Bro! Für mich ist das keine Floskel, sondern absolut ernst.» Für die Tat hätte der Graf auch seine Schusswaffe zur Verfügung gestellt.

Mit Pistole eingeschüchtert

Es blieb nicht nur bei Text- und Sprachnachrichten. Am 10. März 2019 soll der Graf erneut auf seinen Ex-Patienten zugegangen sein – diesmal in Person. Vermummt und mit einer 9-mm-Pistole bewaffnet sei der Psychologe bei S. aufgetaucht. Er soll dem Garagisten gedroht und versucht haben, in dessen Wohnung einzudringen.

Letztendlich alarmierte S. die Polizei. Am 12. April wurde der Graf laut Anklageschrift verhaftet und sein Haus durchsucht. Nun sitzt der Psychologe seit über einem Jahr in Untersuchungshaft.

Vor dem Bezirksgericht Zürich musste sich Graf von B. am Donnerstag unter anderem wegen mehrfacher versuchter Anstiftung zum Auftragsmord, mehrfacher Verletzung des Berufsgeheimnisses und Widerhandlung gegen das Waffengesetz angeklagt. Laut seinem Anwalt Pascal Felchin habe sich sein Mandant damals in einer Lebenskrise befunden, wie der «Blick» schreibt. Der Graf bestreite, die Mordabsichten ernst gemeint zu haben. Unter Alkohol- und Drogeneinfluss habe er in einem Moment der Frustration und Verzweiflung über seine Beziehungen gehandelt. Die Nachrichte seien vielmehr ein Hilferuf gewesen, sagte der Angeklagte vor Gericht.

Am Donnerstag hat das Gericht den Grafen wegen der mehrfach versuchten Anstiftung zum Mord für schuldig befunden. Der Deutsche Staatsbürger muss nun eine Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren verbüssen und wird anschliessend für 10 Jahre des Landes verwiesen.