Sturm im Bierglas : Pub verweigert 78-Jährigem sein Bier, weil er kein Smartphone hat

Der Brite David Walters wollte nach dem Ende des Lockdowns endlich wieder einmal auswärts ein Bier trinken. Doch weil sein Handy zu alt ist, erhielt er im Pub keinen Einlass.

Die Pubs in Grossbritannien durften am Montag nach Monaten des Lockdowns wieder öffnen (Symbolbild).

In Grossbritannien endete der Lockdown am Montag – die Pubs durften wieder öffnen.

Am vergangenen Montag durften in Grossbritannien die Restaurants und Pubs noch monatelangem Lockdown wieder ihre Türen öffnen – ein Moment, auf den sich Millionen von Briten gefreut hatten. Der Ansturm war entsprechend riesig. Doch nicht alle Gäste wurden auch bedient: Wie der «Telegraph» (Bezahlartikel) berichtet, wurde Rentner David Walters (78) aus Corbridge in der Grafschaft Northumberland an der Türe des The Angel Inn abgewiesen, weil er kein Smartphone besitzt. Der Grund: Besucher müssen sich wegen des Contact-Tracing auf einer speziellen App des nationalen Gesundheitsdienstes NHS registrieren, um bedient zu werden.