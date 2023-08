Serafe: SRF radiert den Genderstern aus

SRF strebt eine genderneutrale Sprache an, will dazu jedoch nicht den Genderstern nutzen.

SRF überprüft und überarbeitet regelmässig seine publizistischen Leitlinien. In der aktuellsten Version ist ein Satz, der dort seit 2021 stand, verschwunden: «Auf den sozialen Plattformen kann man auch den Genderstern einsetzen, wenn es den Erwartungen der Zielgruppe entspricht.» Zwar strebt SRF weiterhin eine genderneutrale Sprache an, jedoch sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Form «Bürgerinnen und Bürger» den Sonderzeichen wie dem Genderstern «*» oder dem «:» vorziehen. Falls nötig solle der «:» verwendet werden. So taucht diese Variante zum Beispiel noch in Instagram-Beiträgen auf, wo sich die junge Zielgruppe bewegt.