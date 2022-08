Puddle Pants sind der Hosentrend der Stunde

Puddle Pants heisst das neue Trend-Piece, was auf Deutsch soviel wie Pfützenhose bedeutet. Die Hosen heissen so, weil sie durch die Übergrösse und dementsprechend viel Stoff um das Bein herum eine Art Pfütze bilden. Stars wie Hailey Bieber und Dua Lipa setzen bereits voll auf den Look.