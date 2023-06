Sommer: Knacken wir die 30-Grad-Marke?

1 / 4 Angesichts der sommerlichen Temperaturen suchen viele ab und zu auch bereits Schutz im Schatten – der Hund hat sich derweil für eine Abkühlung im Wasser entschieden. 20min/Matthias Spicher Das warme Wetter dürfte auch die nächsten Tage anhalten – mit dem 1. Juni hat nun auch offiziell der meteorologische Sommer begonnen. MeteoNews Am Donnerstag ist es in der ganzen Schweiz sonnig mit vereinzelten Wolken, lediglich im Bündnerland und im Wallis kann es auch stellenweise nass werden. MeteoNews

Darum gehts Mit Beginn des Junis befinden wir uns nun meteorologisch offiziell im Sommer.

Passend dazu hält das schöne Wetter nach dem verregneten Frühling an.

Für den Beginn der Jahreszeit gibt es mehrere Definitionen, die sich an verschiedenen Faktoren orientieren.

Sommer, Sonne, Sonnenschein – das gilt seit heute ganz offiziell. Mit dem 1. Juni startet nämlich nicht nur der neue Monat, sondern auch der meteorologische Sommer. Das Wetter scheint sich schon in den Tagen zuvor grosse Mühe gemacht zu haben, die neue Jahreszeit mit ordentlich Sonnenschein und warmen Temperaturen einzuläuten.

Fällt die 30-Grad-Grenze?

Für jene, die nach dem eher verregneten Frühling nach Sonne lechzten, gibt es auch für die kommenden Tage gute Nachrichten: Am Donnerstag ist es in der ganzen Schweiz sonnig und teils leicht bewölkt, wobei das Thermometer fast überall über 20 Grad klettert und stellenweise sogar auf die 30 Grad zugehen könnte. «In der ersten Wochenhälfte ist es noch zu wenig warm, aber danach liegt es durchaus im Bereich des Möglichen, dass in einzelnen Orten die 30-Grad-Grenze fallen könnte», sagt Michael Eichmann von MeteoNews. Dabei gelte das Zentralwallis als Spitzenkandidat.

Was ist deine Lieblings-Jahreszeit? Frühling. Sommer. Herbst. Winter. Ich finde alle Jahreszeiten schön. Ich möchte nur die Resultate sehen.

Auch das Wochenende und die kommende Woche bleiben aller Voraussicht nach sonnig und warm: Während im Norden der Schweiz bis zum 7. Juni nicht mit grösseren Schauern gerechnet wird, kann es im westlichen Landesteil immer wieder gewittern. Zwischenzeitlich sinken die Temperaturen am Samstag und Sonntag unmerklich, steigen dann aber laut Prognosen in der darauffolgenden Woche wieder an. Das sonnige Wetter mit lauen Temperaturen dauert also an – und weiht den Sommer würdevoll ein.

Zwei von drei Sommern haben begonnen

Wie bereits erwähnt erfolgt am 1. Juni jeweils der meteorologische Sommeranfang. Er ist aber nur einer von drei etablierten Zeitpunkten, die den Beginn der wärmsten Jahreszeit anhand unterschiedlicher Faktoren markieren. So fällt der astronomische Sommeranfang 2023 auf den 21. Juni, genauer gesagt auf 16.58 Uhr. Denn dann erreicht die Sonne den nördlichsten Punkt auf ihrer Umlaufbahn – auch als Sommersonnenwende bekannt.

Zudem gibt es auch den phänologischen Sommeranfang, der sich als einziger Stichtag an der Witterung orientiert, wie MeteoNews schreibt. Sobald nämlich im Flachland der Schwarze Holunder und die Pfingstrosen blühen, was dieses Jahr bereits vor einigen Tagen der Fall war, herrscht also nun auch in der Phänologie offiziell Sommer. Experten des Fachgebiets beschäftigen sich mit periodisch wiederkehrenden Entwicklungserscheinungen in der Natur.