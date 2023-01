Parlamentarische Untersuchungskommission: PUK soll Datenskandal bei Zürcher Justiz unter die Lupe nehmen

Zwischen 2006 und 2012 landeten zahlreiche Festplatten der Zürcher Justizdirektion mit sensiblen Daten im Drogen- und Sexmilieu. Justizdirektorin Jacqueline Fehr sagte an einer Medienkonferenz am 6. Dezember 2022: «Es ist nicht zu rechtfertigen, wie in den Nullerjahren Datenträger der Justizdirektion entsorgt wurden. Es war unprofessionell, fahrlässig und allenfalls strafrechtlich relevant. Das hätte so nie passieren dürfen».