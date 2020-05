Aktualisiert 15.05.2020 07:58

Vorstellung

Pulsbeschleuniger

Als GTI wird der neue Golf vom Streber zum Sportler. Los geht es im Herbst.

von Thomas Geiger

1 / 3 LED-Band in der Front, Differenzialsperre an der Vorderachse und 245 PS in der Basisversion: Der neue Golf GTI soll den Puls nach oben treiben. PD Der Kontrast aus digitalem Cockpit und Retro-Elementen wie dem typischen Karomuster auf den Sitzen prägt den Innenraum. PD Die zwei dicken Endrohre und die Diffusorandeutung am Heck stehen dem Golf der achten Generation gut. PD

Perfekt bis zur Langeweile und so nüchtern, dass sich keiner daran stören kann: Der VW Golf ist die konservative Konstante in der Kompaktklasse. Doch auch der Streber hat eine Seele. Dafür steht seit 45 Jahren der GTI, der bei keiner Generation fehlen darf. Und weil sie das auch in Wolfsburg wissen, wird der Streber bei der achten Modellgeneration noch früher zum Sportler als üblich und startet bereits nach den Sommerferien durch.

Besseres Handling

Am Antrieb tut sich dabei noch am wenigsten, unter der Haube steckt der bekannte 2-Liter-Turbobenziner in der Variante mit 245 PS und 370 Nm, die es schon beim Vorgänger gab, damals allerdings dem Performance-Modell und entsprechend teurer. Dass sich der neue GTI, der wieder bei 250 km/h abgeregelt wird, trotzdem schärfer und schneller anfühlen soll als bisher, das verdankt er einer serienmässigen Differenzialsperre an der Vorderachse sowie dem neuen Fahrdynamik-Manager, der als Zentralrechner alle Steuergeräte von Fahrwerk und Stabilitätskontrolle vernetzt und eine grössere Spreizung zwischen Kompromisslosigkeit und Komfort erlaubt. Dazu noch ein bisschen mechanischen Feinschliff am Fahrwerk – schon zeigen auch die Messprotokolle einen Unterschied: Auf dem Handling-Kurs der Entwickler in Ehra nimmt der neue GTI dem alten Performance-Modell rund vier Sekunden ab und den Standard-Slalom fährt er 3 km/h schneller.

Während die Ingenieure nur Details geändert haben, sind die Designer in die Vollen gegangen: Zum ersten Mal trägt der GTI jetzt eine durchgehende LED-Leiste im Gesicht, die auch bei Tag funkelt wie ein Chromrahmen um den Kühlergrill. Das typische Rautenmuster im Grill wandert in den Lufteinlass unter dem Stossfänger und wird nun von den fünf punktförmigen LEDs der Nebelleuchten betont. Die Flanke zieren schwarze Seitenschweller und am Heck prangt ein grosser Diffusor, aus dem rechts und links prominent die dicken Endrohre ragen.

Preise noch nicht bekannt

Innen gibts dazu einen hübschen Kontrast aus dem komplett digitalisiertem Cockpit mit spezifischen GTI-Anzeigen und einem neuen Sportlenkrad auf der einen und karierten Sitzbezügen wie in den Siebzigern auf der anderen Seite.