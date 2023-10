1 / 10 Der Grossangriff der Hamas auf Israel und seine Folgen im Gazastreifen. REUTERS Nachdem die Hamas am 7. Oktober über 1400 Menschen getötet und 200 weitere verschleppt hat, geht Israel gegen die Hamas vor. Gaza steht unter Dauerbeschuss. Bisher wurden dort nach palästinensischen Angaben über 2700 Menschen getötet. via REUTERS Palästinensische Kinder, die bei israelischen Angriffen im südlichen Gazastreifen verletzt wurden, kommen am 16. Oktober 2023 in Khan Yunis, Gaza, an. Die Bewohner des Gazastreifens werden nach Warnungen der israelischen Regierung vor einer erwarteten israelischen Bodenoffensive in den Süden evakuiert. Getty Images

Darum gehts Israel will gegen die Hamas-Terroristen Bodentruppen nach Gaza entsenden.

Dies könnte die Verbündeten der Hamas auf den Plan rufen.

Der Iran gilt als Unterstützer der Hamas in Gaza und Hisbollah im Libanon.

Die USA verlegten Kriegsschiffe und einen Flugzeugträger in die Region.

«Wir müssen den Brand in Gaza so schnell wie möglich löschen», sagt Nahostexperte Abdel El Husseini im Gespräch mit 20 Minuten.

Nach dem Angriff auf Israel halten es Beobachter für wahrscheinlich, dass Israel in Kürze Bodentruppen in den Gazastreifen entsendet, um die Hamas zu zerstören. Dieser Schritt würde auf allen Seiten viele Opfer fordern, auch bei der Zivilbevölkerung in Gaza. Befürchtet werden Opferzahlen weit im fünfstelligen Bereich.

Doch wie werden darauf die Unterstützer Palästinas reagieren, die Islamische Republik Iran sowie ihre regionalen Stellvertreter im Libanon, Irak, Syrien und Jemen? «Die Gefahr eines Zweifrontenkriegs gegen Israel ist real», sagt der libanesische Nahostexperte Abdel El Husseini. «Ich befürchte, dass eine massive Militäroffensive gegen Gaza eine Antwort aus dem Libanon und der Hisbollah nach sich ziehen wird.»

«Es braucht schnellstens einen Waffenstillstand»

Bisher scheinen Iran und die Hamas-Verbündete Hisbollah es nicht darauf angelegt zu haben. Doch die Lage kann jederzeit eskalieren. Dann müsste Israel einen grossen Krieg an zwei Fronten führen. «Es gibt schon jetzt Massendemonstrationen gegen Israel in Beirut, in Damaskus und selbst in Amman», so El Husseini. Das sei neu und besorgniserregend.

Der Nahostexperte warnt eindringlich: «Es muss schnellstens zu einem Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas kommen. Ansonsten stehen wir vor der grossen Gefahr eines unkontrollierbaren Konfliktes.»

«Im schlimmsten Fall wird die Nato in den Konflikt hineingezogen»

Eine Bodenoffensive Israels werde das Problem mit der Hamas nicht zu lösen vermögen, ist El Husseini überzeugt. «Wir müssen den Brand in Gaza so schnell wie möglich löschen. Die Suche nach politischen Lösungen ist drängender denn je.»

Sollte es aber wirklich zu einem regionalen Krieg kommen, kann sich El Husseini vorstellen, dass sich auch die USA an der Seite von Israel beteiligen werden. «Im schlimmsten Fall wird die Nato in den Konflikt hineingezogen und es kommt zu einer Konfrontation mit dem Iran.»

Das sei keine Dramatisierung der Lage: «Diese Krise ist richtig gefährlich. Ihr muss mit Vernunft und nicht mit Populismus und falscher Solidarität für die jeweilige Seite begegnet werden. Die Lage muss sich beruhigen», sagt Husseini und fügt an: «Leider fangen Kriege immer leicht an, aber lassen sich nur schwer beenden.»

«Es gibt keinen Frieden, wenn die Hamas ausgeschaltet ist»

Husseini zufolge ist es «eine Illusion» zu glauben, dass Frieden herrschen wird, wenn Israel die Hamas ausschaltet. Niemand könne ausschliessen, dass auf die Hamas nicht eine noch radikalere Organisation folgen werde, etwa der Palästinensische Islamische Jihad (PIJ). Der PIJ propagiert wie die Hamas die völlige Zerstörung Israels, lehnt politische Kompromisse kategorisch ab.

Dabei habe die Hamas mit dem Krieg gegen Israel ihr Ziel zum Teil bereits erreicht: Sie stehe jetzt im Mittelpunkt der Auseinandersetzung mit Israel und habe ihre Konkurrenz in Palästina endgültig unbedeutend gemacht, so El Husseini.

Hamas jetzt noch populärer

«Sollte die Hamas diesen Krieg überleben, selbst stark geschwächt, hat sie ihr Ziel vollends erreicht», so Husseini. Denn der Angriff auf Israel habe die Hamas in der muslimischen Welt noch populärer gemacht. «Sie sieht den Krieg gegen Israel als einen Kampf zwischen David und Goliath, zumal das Kräfteverhältnis klar zugunsten von Israel ausfällt, das auch noch die Rückendeckung des gesamten Westens hat.»

Die gesellschaftliche Polarisierung, die der Krieg zwischen Israel und Palästina auch bei uns ausgelöst hat, liegt El Husseini auf dem Magen. «Es bringt nichts, die eine oder die andere Seite zu verteufeln», sagt er. «Wir müssen vom Narrativ wegkommen, dass die Palästinenser Terroristen und die Israelis Opfer von Terroristen sind – diese Logik führt zu nichts, sie führt uns in eine Sackgasse.»

«Palästinenser-Frage als Quelle aller Gewalt in der Region»

Der furchtbare Anschlag gegen Israel habe doch vor allem eines deutlich gemacht: dass die Krise um Palästina seit Jahrzehnten ungelöst und der Friedensprozess gescheitert ist. «Gaza ist seit 2007 belagert, die Menschen leben dort im Elend», so Husseini. «Die Trennung und Ausgrenzung von der übrigen Welt bringen nun einmal keine Demokraten hervor.»

Sowohl der Westen wie auch der Osten hätten die Palästinenser-Frage zu lange vernachlässigt und sich damit abgefunden, dass sie ungelöst blieb: «Doch was man so lange verdrängt hat, ist jetzt gewaltsam durchgedrungen. Wir müssen einsehen, dass die ungelöste Palästinenser-Frage letztlich die Quelle aller Kriege und Gewalt in der Region ist.»