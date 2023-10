So sind die Länder der Region gegenüber Israel eingestellt

1 / 4 Pulverfass Naher Osten: Lange herrschte hier weitgehend eine (trügerische) Ruhe. Weltkarte.com Alle gegen Israel: der jordanische König Abdullah II, Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi und der irakische Premierminister Mohamed Shia al-Sudani (von links). IMAGO/ABACAPRESS Für den Iran – im Bild Präsident Ebrahim Raisi – ist Israel der erklärte Erzfeind. IMAGO/ZUMA Wire

Darum gehts Israel ist mit der Hamas im Krieg – und diese wird von vielen Ländern in der Region unterstützt.

Nicht alle haben aber dieselben Interessen.

Je nach Verhalten der «Nachbarn» Israels könnte sich der aktuelle Konflikt noch ausweiten.

Die Region Nahost ist ein Pulverfass – Israel schlägt seit seiner Gründung 1948 fast von allen Seiten Hass und Ablehnung entgegen. Der «Tages-Anzeiger» hat eine Zusammenstellung gemacht, welche Positionen die islamischen Länder in der näheren Region gegenüber dem jüdischen Staat einnehmen.

Ägypten

Das Nachbarland im Westen war lange Zeit neben Jordanien das einzige arabische Land, das Beziehungen zu Israel unterhielt. Der ägyptische Geheimdienst soll Israel sogar – vergeblich – vor dem Angriff der Hamas gewarnt haben. Präsident Abdel al-Sisi versucht nun, zwischen den Kriegsparteien Israel und Hamas zu vermitteln – nicht zuletzt deshalb, weil sein Land direkt vom Konflikt betroffen ist und er Flüchtlingsströme aus dem Gazastreifen befürchtet. Ägypten ist ebenfalls an der Blockade des Gazastreifens beteiligt. Bereits 2021 hatte Ägypten beim Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas vermittelt.

Jordanien

Im Königreich Jordanien besteht ein Grossteil der Bevölkerung aus Palästinensern. König Abdullah II. bin al-Hussein führt die aktuelle Gewalt auf das Fehlen einer Zweistaatenlösung zurück. Ohne diese werde die Region nie zur Ruhe kommen, sagt er. Jordanien befindet sich in einem Zwiespalt zwischen der palästinensischen Mehrheit, die Israel ablehnt, und der herrschenden Minderheit der Haschemiten, die andere Interessen haben und vom Frieden profitieren.

Syrien

Die Hamas hatte einst ihr Hauptquartier in Syrien, doch als der Krieg in Syrien begann, stellte sie sich auf die Seite der Aufständischen. Die Führung um Präsident Assad nutzte den aktuellen Konflikt nun, um Angriffe im eigenen Land zu lancieren. In den letzten Monaten scheint wieder eine Annäherung zwischen dem Regime und der Hamas stattgefunden zu haben. Dass Israel in Syrien nun Angriffe auf die Flughäfen von Damaskus und Aleppo flog, dürfte auch nicht zu einer Entspannung beitragen.

Libanon

«Israel und der Libanon befinden sich seit der Gründung Israels 1948 offiziell im Krieg», so der «Tages-Anzeiger». Immer wieder kommt es zu Angriffen aus dem Land, in dem sich die mächtige Hisbollah-Miliz befindet. Diese war vor und 40 Jahren mit Hilfe des Iran gegründet worden, nachdem Israel in den Libanon einmarschiert war. Die Hisbollah hat das Land faktisch unter Kontrolle und gilt militärisch als wesentlich gefährlicher als die Hamas. Auch die Hisbollah hat sich zum Ziel gesetzt, Israel von der Landkarte zu streichen, hat aber bislang noch nicht in den aktuellen Konflikt eingegriffen.

Iran

Der Iran ist der erklärte Hauptgegner Israels und unterstützt sowohl die Hamas als auch die Hisbollah massiv mit Geld und Waffen: Bis zu 30 Millionen Dollar sollen monatlich allein zur Hamas fliessen. Und obwohl die Islamische Republik nicht direkt in den aktuellen Konflikt involviert ist, gilt es als sehr wahrscheinlich, dass die Mullahs grünes Licht für den Überfall der Hamas gegeben haben. Offiziell hält sich das Land aber (noch) zurück. Aktuell ist dem Land wohl die Annäherung zwischen Israel und Saudiarabien ein Dorn im Auge – das Land ist ein Hauptkonkurrent des Iran.

Irak

Der einstige Erzfeind des Iran steht heute unter starkem Einfluss aus Teheran. Den Bürgern des Landes sind jegliche Beziehungen zu Israel und dessen Bürgerinnen und Bürgern untersagt. Bagdad drückte der Hamas nach dem Überfall seine Unterstützung aus.

Saudiarabien

Saudiarabien gilt in der arabischen Welt ebenfalls als Schutzmacht der Palästinenser und forderte ein sofortiges Ende der Eskalation. Allerdings muss das Land, das enge Beziehungen zu den USA unterhält, geschickt taktieren. Zwischen Israel und Saudiarabien hatte sich jüngst eine Annäherung abgezeichnet – die Gespräche sind nun am Samstag gestoppt worden. Eine Normalisierung der Beziehungen wurde von US-Präsident Joe Biden vorangetrieben. Am Mittwoch hatte Irans Präsident Ebrahim Raisi zudem nach langer Eiszeit erstmals wieder mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman telefoniert und sich über den Konflikt ausgetauscht.

