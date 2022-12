Beliebter Puma «Brad Pitt» aus Los Angeles eingeschläfert

Los Angeles, USA : «Die coolste Katze von L.A.» lebt nicht mehr

Seit 2012 lebte der wilde Berglöwe «Brad Pitt» im Griffith Park in der Stadt und wurde dann bald zum Maskottchen von Los Angeles. Nach einem Unfall – wohl mit einem Auto – musste er eingeschläfert werden.

via REUTERS

2012 war der Puma P-22 zum ersten Mal im Griffith Park in Los Angeles beobachtet worden.

In der Stadt ist die Trauer gross. P-22 soll «die coolste Katze von L.A.» gewesen sein.

Am Samstag wurde P-22 nach einem Unfall, bei dem der Puma sich einen Schädelbruch zuzog, eingeschläfert.

Die US-Metropole Los Angeles hat eine Art Maskottchen verloren. Der mehr als ein Jahrzehnt lang wild im Stadtpark lebende Puma P-22 wurde am Samstag nach einem Unfall – wohl mit einem Auto – eingeschläfert, wie die «Los Angeles Times» berichtete. Ausserdem habe das geschätzt zwölf Jahre alte Tier an mehreren Krankheiten gelitten. Am Montag war die Wildkatze eingefangen worden, weil sie zuletzt drei Hunde angefallen hatte. Das führten Experten auf die Krankheiten zurück.