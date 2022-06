Pescadero, USA : Puma sorgt für Panik an Schule und wird von Abwart in Klassenzimmer gesperrt

In Kalifornien jagte beinah ein Puma den Schülern einen grossen Schrecken ein. Der Abwart hat rechtzeitig beherzt eingegriffen.

Ein reaktionsschneller Abwart hat Schülern einer Highschool in Kalifornien einen riesigen Schrecken oder noch Schlimmeres erspart. Als er am Mittwochmorgen die Schule aufschloss, entdeckte er einen Puma auf dem Schulgelände, wie die Polizei mitteilte. Als das Tier in ein leeres Klassenzimmer streunte, schloss der Abwart die Tür schnell zu.



Zu dem Zeitpunkt waren weder Schüler noch Lehrer auf dem Gelände der Pescadero High School, unweit von San Francisco. Laut der Zeitung «The Half Moon Bay Review» sahen Schüler den Puma zuvor vor dem Schulgebäude. «Ich habe eine schwierige Prüfung erwartet aber nicht so etwas», sagt ein Schüler zur Zeitung. «Ich habe schon einen Puma zuvor gesehen, aber nicht in der Schule. Das ist ziemlich verrückt».