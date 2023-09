Herbst-Saison ist Kürbis-Saison: Hier kriegst du Pumpkin Spice

Spätestens Mitte August fängt es an: Über die Handybildschirme geistern auf Tiktok und Co. plötzlich wieder stimmungsvolle Herbstvideos. Dort wird gezeigt, wie es dann bald aussieht – ungeachtet dessen, ob das Thermometer noch sommerliche Temperaturen anzeigt. Der Blick in die nahe Zukunft zeigt: Das Laub fällt, es wird regnen – und ein Pumpkin Spice Latte muss her.

Was hältst du vom Trend um Kürbisgeschmack? Ich liebe Herbst – ich liebe Kürbisse. Also finde ich es super. Kürbis ist mein liebstes Herbstgemüse. Kürbis ist okay, aber der Hype ist mir zu viel. Ich mag weder süsse Speisen mit Kürbis noch Herzhaftes mit Kürbis. Mir ist das egal.

Fans kriegen den Pumpkin Spice Latte (Latte Macchiato mit Kürbispüree und Kürbisgewürzen) bei Starbucks in der Schweiz aktuell schon. Dazu muss man nur beim Starbucks-Treueprogramm angemeldet sein – und schon kann man das Trendgetränk auch bei 29 Grad und Sonnenschein schlürfen.

Wer trotz Hitze in Herbststimmung kommen will, kann sich an diesen Kürbis-inspirierten Produkten versuchen. Denn obwohl der Pumpkin-Spice-Trend in den USA wohl mehr zelebriert wird als hierzulande, gibt es mittlerweile auch in der Schweiz zahlreiche Kürbis-Produkte, die Lust auf den Herbst machen.

Kürbis-Produkte aus der Schweiz

Während in Amerika der Kürbis-Trend vor allem von Lebensmittelgiganten aufgegriffen wird und oft eher ungesund ist – immerhin enthalten die Pumpkin Spice Lattes in den USA viel Zucker, künstliche Aromen und Konservierungsstoffe und auch andere Kürbis-Produkte sind oft sehr zuckerhaltig – bleibt der Trend hier eher klein und regional.

So kann man Kürbis-Produkte in der Schweiz vermehrt auf Bauernhöfen kaufen. Beim Hof Baregg in Hemmiken im Kanton Basel-Landschaft kann man zum Beispiel Apfel-Kürbis-Konfi (7,50 Franken, online oder vor Ort) bestellen.

Beim Poushe Strudelhaus in Zürich gibt es einen saisonalen, salzigen Kürbis-Curry-Strudel, der den Herbst auf die Zunge bringt. Wer es lieber süss mag, muss sich noch ein bisschen gedulden – etwas später im Herbst gibt es auch einen Pumpkin-Spice-Strudel. Von der Strudelbäckerei heisst es: «Wir haben einen Apple- Pumpkin-Spice-Strudel – er ist sehr beliebt und wird anfangs Oktober bis Ende Dezember angeboten.»

Kürbis kommt jeden Herbst aufs Neue – aber in neuen Varianten – auf die Teller und in die Tassen. Pexels/Mario Rodriguez

Kürbisfarm im Trend

In den letzten Jahren immer beliebter wurde die Kürbisausstellung der Jucker Farm in Seegräben im Kanton Zürich. Dort werden nicht nur Kürbisfiguren, die dieses Jahr übrigens allesamt starke Frauen zeigen sollen, präsentiert – sondern auch Kürbisprodukte für Herbstliebende verkauft.

So gibt es zum Beispiel eine Variation an gerösteten Kürbiskernen mit Zimt, Schoggi oder Chili (5,90 Franken vor Ort oder über Farmy.ch), aber auch herzhaftes wie Kürbis-Hummus (5,90 Franken vor Ort oder über Farmy.ch).

Wenn du dein Kürbis-Glück selbst in die Hand nehmen willst, kannst du auch ganz einfach deine eigenen Backwaren mit Pumpkin-Spice-Gewürz (26 Franken bei Koro.ch) verfeinern.