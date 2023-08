Openair Gampel: Alles, was du wissen musst

Am Donnerstag öffnet das Openair Gampel seine Tore. Wie du am besten anreist, wie das Wetter wird und wer alles auftritt, liest du hier.

Das letzte grosse Schweizer Openair der Saison 2023 steht an: das Gampel Festival, oder «iischi Party», wie es Veranstalter und Locals liebevoll nennen. 20 Minuten erklärt dir alles, was du wissen musst.

Wann gehts los?

Der Campingplatz öffnet am Donnerstag um acht Uhr. Wer nicht so gut ist im Zelt-Aufbauen, muss sich keine Sorgen machen: Das Party-Areal öffnet um zwölf Uhr. Es bleibt also genug Zeit, sich mit Zeltstangen und Pavillons herumzuschlagen. Achtung Schlaumeier: Wer sein Zelt schon vor acht Uhr aufstellt, muss damit rechnen, dass es entfernt wird.

Nein, ich meine, wann geht es los?

Das Festival musikalisch eröffnen darf Marine Kaltenbacher aka Maryne. Sie spielt ab 15.30 Uhr auf der White Stage.

Wer tritt sonst alles auf?

Sind wir ehrlich, wenn du Tickets hast, weisst du doch eh schon, was du alles schauen gehen willst. Zur Erinnerung: Headliner am Donnerstag sind Cypress Hill, am Freitag treten Lo & Leduc, Zeal & Ardor, Ska P, Gentleman und Macklemore und Delinquent Habits auf.

Am Samstag gehört die Bühne Nessa Barrett, Hecht, Alle Farben und Peter Fox. Und am Sonntag machen den Abschluss unter anderem Joya Marleen, Stefanie Heinzmann & Friends XV und Manillio.

Wie kommt man da eigentlich hin?

Mit dem ÖV geht das ganz bequem. Einfach mit dem Zug nach Gampel-Steg. Mit dem Festivalticket gibts für das Zugbillet 20 Prozent Rabatt. Die SBB bietet Extrazüge ab Bern bis Visp und Gampel-Steg an. Der Transport zum Festivalgelände ab Visp und Gampel-Bahnhof ist im Ticketpreis integriert.

Achtung: Wenn du mit dem Auto anreist, musst du am Autoverlad Lötschberg mit Wartezeiten rechnen. Es kann sein, dass du dann über Lausanne anfahren musst.

Was macht 20 Minuten da?

Wir sind als Medienpartner die ganzen vier Tage vor Ort und versorgen dich live im Ticker mit Eindrücken und News vom Festival. Sag uns «Hoi», wenn du uns siehst!

Ich freue mich schon aufs Camping!

Das ist eigentlich keine Frage, aber sehr schön! Das Openair Gampel hat nach eigenen Angaben das grösste Free-Camping der Schweiz. Getränke darfst du mitbringen, allerdings einfach einmal drei Liter pro Person.

Die Organisatoren bitten darum, Zelte wieder mitzunehmen, um die Umwelt zu entlasten. Wer will, kann bei Niuway Zweier- und Vierer-Zelte mieten und danach wieder zurückgeben. Für alle Zeltaufbau-Muffel: Man kann sich das reservierte Zelt auch gleich aufbauen lassen.

Wie wird das Wetter?

Am Donnerstag soll es laut MeteoNews noch gewittern, also aufpassen. Das Festival findet in den Bergen statt, Wetterwechsel können spontan und heftig sein. Bei Sturmwarnung gibt es orange Drehleuchten als Warnung, zudem Infos über die Screens bei den Bühnen und über die Lautsprecher.

Ab Freitag sollte das Wetter gemäss Vorhersage durchgehend sonnig sein.

Wie sieht der Geländeplan aus

So:

So sieht das Gelände am Openair Gampel aus. Openair Gampel

