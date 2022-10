Winterthur – GC: Volle Hütte und Fanparty auf der Schützenwiese – wann fällt das erste Tor?

7‘ Weiter zeigt sich das gleiche Bild: GC gibt den Ton an und kommt zu Angriffen. Winti steht hinten sicher und kommt kaum in Bedrängnis. Nun kommen die Winterthurer zu einem ersten Konter. Ramizi sprintet auf dem linken Flügel Ball am Fuss nach vorne und sucht in der Mitte Buess. Doch die Hoppers können das Zuspiel abfangen.