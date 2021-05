Puppy Eyeliner sorgt für einen unwiderstehlichen Welpenblick

Hast du schon mal was von Puppy Eyeliner gehört? Pinterest schon. Und zwar ordentlich. Die Suchanfragen nach dem neuesten Eyeliner-Trend stiegen im Vergleich zum Vorjahr um das 30-fache. Klingt nach gar nicht so viel? Naja, umgerechnet entspricht das einem Anstieg von 3000 (!) Prozent. Höchste Zeit, den Trend genauer unter die Lupe zu nehmen.

Wie sieht Puppy Eyeliner denn nun aus?

Wie funktioniert er?

Für alle, die auf Kriegsfuss mit dem sogenannten Flick am Ende des Cat Eyeliners stehen, dürfte der neue Trend gerade recht kommen: Am äusseren Ende vom Auge wird der Lidstrich beim Puppy Eyeliner einfach ein Stück verlängert – es ist keine Richtungsänderung notwendig. Die Devise heisst also: Am inneren Augenwinkel ansetzen, nah am oberen Wimpernkranz entlang eine schmale Linie ziehen und kurz nach dem äusseren Augenwinkel wieder absetzen.