Nach Unwetter : «Purer Leichtsinn» – Vater steigt mit 2 Kleinkindern in die Aare

In Bern wurde ein Mann gesichtet, der mit seinen beiden Kleinkindern in die Aare stieg. Diese seien in den teils unberechenbaren Fliessgewässern besonders gefährdet, mahnt ein Rettungsschwimmer.

Als Elsbeth Leu am Dienstagnachmittag mit ihrem Hund der Berner Aare entlang spazierte, rieb sie sich verwundert die Augen: Unterhalb der Felsenaubrücke stieg ein Vater zusammen mit seinen beiden Kleinkindern auf einer winzigen Luftmatratze ins Wasser. Das sei gerade nach den vergangenen Unwettern «purer Leichtsinn», meint die Leserin: «Die Aare trägt zurzeit viel Wasser und ab und zu kommen grosse Schwemmholzstücke daher.» Dass die Kinder Schwimmwesten tragen, mache die Situation nicht viel besser: «Was ist, wenn sie in Panik geraten und eines der Kinder ins Wasser fällt?», fragt sich Elsbeth Leu.

Thomas Wälti, Präsident der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG Bern, kann die konkrete Situation zwar nicht beurteilen; es handle sich um eine Momentaufnahme und er kenne die genauen Umstände nicht. Der Flussexperte hält aber klar fest: «In freie Gewässer, und dazu gehört auch die Aare, wagen sich nur gute und geübte Schwimmer.» Statistisch gesehen würden die meisten Menschen in Flüssen, Bächen und Seen, sprich in offenen Gewässern, ertrinken, sagt Wälti: «Die Gefahr besteht für jedermann, aber Kleinkinder sind natürlich besonders gefährdet. Sie können in weniger als 20 Sekunden ertrinken, und in den meisten Fällen geschieht dies lautlos.»

Luftmatratzen und Schwimmhilfen, betont der Rettungsschwimmer, gehörten zudem nicht ins tiefe Wasser: «Sie bieten keine Sicherheit.» Luftmatratzen könnten durch Löcher, etwa aufgrund von scharfkantigen Steinen oder durch Sonneneinstrahlung, an Auftrieb verlieren und seien schlecht bis gar nicht steuerbar. «Dadurch besteht die Gefahr, dass ein schlechter Schwimmer trotz Auftriebshilfe weit vom Ufer abgetrieben wird und darum nicht mehr aus eigener Kraft aus dem Wasser kommt.» Was Schwimmwesten anbelangt, so empfiehlt Wälti solche mit festem Auftriebskörper. Keinesfalls sollten Schwimmwesten oder Schwimmhilfen aufblasbar sein. Denn: «Aufblasbare Schwimmhilfen können von den Armen rutschen, defekt sein oder das Kind in eine gefährliche Situation bringen.»

Der Lebensretter weist darauf hin, dass sich der Charakter der Aare innert Kürze verändern könne – gerade nach einem Unwetter im Berner Oberland. «Durch Regen und Schleusenöffnungen können die Wassermenge und die Kraft schnell ansteigen.» Zudem könne sich die Aare infolge von Dreck und Schwemmmaterialien trüben. In einem solchen Fall rät Wälti dringend vom Schwimmen im Fluss ab: «Gefahren wie Strömungen und Wirbel, Baumstümpfe und Äste oder auch Felsen unter Wasser sind dann vom Ufer aus nicht immer ersichtlich. Nach Unwettern trübt sich das Wasser und diese Gefahren können auch bei Einstiegstellen lauern, die bei einem normalen Pegel- oder Wasserstand sicher sind.»

Bade- und Flussregeln der SLRG

