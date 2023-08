Mick Schumacher schwärmt erstmals von seiner neuen Liebe

1 / 4 Mick Schumacher ist vergeben. Auf Instagram macht er die Beziehung zu Laila Hasanovic öffentlich. Instagram/mickschumacher Der Rennfahrer hält sich normalerweise zurück mit Informationen über sein Privatleben. Instagram/mickschumacher Bei der 22-Jährigen handelt es sich um ein dänisches Model. Instagram/lailahasanovic_

Darum gehts Seit einigen Wochen ist Mick Schumacher offiziell vergeben.

Sein Herz hat er an das dänische Model Laila Hasanovic verschenkt.

Nun schwärmt der Rennfahrer ein erstes Mal von seiner neuen Liebe.

Erst vor wenigen Tagen hat Rennfahrer Mick Schumacher (24) seine Beziehung zu dem dänischen Model Laila Hasanovic (22) bestätigt. Nun legt er nach und schwärmt in den höchsten Tönen von ihr. «Ich bin wirklich glücklich», sagt er mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht im Interview mit RTL. Es ist das erste Mal, dass er über seine neue Liebe spricht.

Am 13. August hatte er auf Instagram ein Schwarzweissbild veröffentlicht, auf dem die beiden Turteltauben an Bord eines Bootes lächelnd in die Kamera blicken. Sein einziger Kommentar damals: ein weisses Herz. Auf ihrem Instagram-Account geht es da schon mehr zur Sache: Vor einer Woche postete sie ein Foto von beiden eng umschlungen in Bikini und Badehose. Dazu: ein rotes Herz.

Auch künftig werden sie ihre Liebe auf Social Media «nicht verstecken», wie der Sohn der Rennfahrer-Legende Michael Schumacher (54) dem Sender weiter erklärt.

Bereits 2022 am Rande eines Formel-1-Rennens

Laila Hasanovic stammt aus Kopenhagen und arbeitet als Model und Influencerin. Sie hat rund 195’000 Instagram-Followerinnen und -Follower, die sie auf ihren Reisen rund um die Welt mitnimmt. So machte sie im Januar eine Safari in Südafrika. «My happy place», schrieb sie dazu. Im April war sie Ski fahren in Aspen. Danach feierte sie auf dem Coachella-Festival in Kalifornien. Weitere Reiseziele in den vergangenen Monaten waren Rom, Florenz, Miami, die Malediven und Barbados. Eine Verbindung zum Rennsport gibt es ebenfalls: Im Mai 2022 zeigte sie sich am Rande des Formel-1-Rennens in Monaco.

Mick Schumacher konzentriert sich derweil auf seine berufliche Zukunft. In den vergangenen beiden Saisons fuhr er für das Haas F1 Team in der Formel 1, für die laufende Saison erhielt er jedoch keinen festen Platz im Cockpit. Aktuell ist er als Ersatzfahrer bei Mercedes und McLaren angestellt. Doch er arbeite an seinem Comeback: «Jedes Team ist ein gutes Team. Mein Job ist es, wieder zurück in die Formel 1 zu kommen. Daran hänge ich fest und dafür kämpfe ich», verspricht er im Interview mit dem Sender.

