Maria Alechina : Pussy-Riot-Aktivistin wegen Teilnahme an Protesten verurteilt

Ein bekanntes Mitglied der Punkband Pussy Riot, Maria Alechina, ist in Russland zu einem Jahr Freiheitsbeschränkung verurteilt worden.

Wegen ihrer Teilnahme an Protesten zur Unterstützung des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexei Nawalny darf sich das Pussy-Riot-Mitglied Maria Alechina künftig nur noch eingeschränkt in Moskau bewegen. Die junge Aktivistin sei für schuldig befunden worden, weil sie durch ihre Teilnahme an den Protesten gegen die Corona-Auflagen verstossen habe, erklärte das Moskauer Bezirksgericht Preobraschenski am Freitag.