Freiheitsbeschränkungen : Pussy-Riot-Mitglied wegen Teilnahme an Protesten verurteilt

Weil die Pussy-Riot-Aktivistin Maria Alechina den Kreml-Kritiker Alexei Nawalny unterstützte, darf sie sich nur noch eingeschränkt in Moskau bewegen.

Wegen ihrer Teilnahme an Protesten zur Unterstützung des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexei Nawalny darf sich das Pussy-Riot-Mitglied Maria Alechina künftig nur noch eingeschränkt in Moskau bewegen. Die junge Aktivistin sei für «schuldig» befunden worden, weil sie durch ihre Teilnahme an den Protesten gegen die Corona-Auflagen verstossen habe, erklärte das Moskauer Bezirksgericht Preobraschenski am Freitag.