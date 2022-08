Wegen Anti-Kriegs-Graffiti: Pussy-Riot-Mitglieder in Handschellen abgeführt

Die Gruppe Pussy Riot ist derzeit auf Europatour und sollte am Dienstagabend in der Mühle Hunziken auftreten.

Masha Alekhina postete in der Nacht auf Dienstag diese Instagram-Story mit dem Text: «Nachdem wir verhaftet wurden, brachte uns die Polizei mit zwei Autos nach Hause.»

Drei Mitglieder der russischen Aktivistengruppe Pussy Riot wurden am Montagabend in Rubigen verhaftet, wie der «Blick» unter Berufung auf das russische Portal «Mediazona» berichtet. Laut «Mediazona» handelt es sich bei den abgeführten Aktivistinnen um Masha Alekhina, Lucy Stein und Taso Pletner. Sie sollen in Handschellen abgeführt worden sein.